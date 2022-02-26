"Я кричу: Нет войне!": Дмитрий Монатик написал стих, который посвятил событиям в родной Украине

"Я кричу: Нет войне!": Дмитрий Монатик написал стих, который посвятил событиям в родной Украине

Музыкант Дмитрий Монатик написал стих, который посвятил войне, которую РФ развязала по всей территории Украины.

Дима начитал стихотворение, которое написал, сопроводив его щемящим видеорядом, заснятым очевидцами за два дня российских боевых действий против Украины.

Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?

Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей —

это ваша страсть?", - пишет Дмитрий.

Два дня назад Монатик написал первый пост о ситуации:

"Это самый страшный сон наяву! Сегодня по всей моей родной стране люди проснулись от взрывов, сирен, военной тревоги", - написал музыкант и призвал жителей Росси не молчать.

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