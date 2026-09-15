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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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"Я люблю этого мужчину": Дженнифер Энистон публично призналась в любви бойфренду

Актриса показала совместное фото с возлюбленным и сделала откровенное заявление.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дженнифер Энистон и Джим Кертис

Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: instagram.com/jimcurtis1

57-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон открыто продемонстрировала свои чувства к бойфренду Джиму Кертису. Актриса поддержала возлюбленного в день выхода его новой книги The Book of Possibility и поделилась трогательным признанием в социальных сетях.

Звезда опубликовала в своем Instagram фото с возлюбленным и его книгу. «Я люблю эту книгу… И я люблю этого мужчину», — написала Дженнифер, добавив к публикации эмодзи сердца.

Книга Джима Кертиса / © Instagram Дженнифер Энистон

Книга Джима Кертиса / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Джим Кертис / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Джим Кертис / © Instagram Дженнифер Энистон

Отметим, Джим Кертис — гипнотерапевт, коуч и автор. Его новая книга посвящена возможностям человека, личностному развитию и тому, как менять собственное восприятие жизни. Роман Энистон и Кертиса стал публичным в 2025 году. До этого знаменитости некоторое время дружили, а затем их отношения переросли в романтические. С тех пор пару периодически замечают вместе, однако актриса довольно редко говорит о личной жизни публично.

Это публичное признание Энистон стало одним из самых откровенных проявлений ее чувств к Кертису за все время их отношений.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: instagram.com/jimcurtis1

Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: instagram.com/jimcurtis1

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон показала редкие фото со своим бойфрендом-гипнотерапевтом.

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