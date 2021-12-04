"Я люблю и готова кричать об этом": "Холостячка" Злата Огневич прокомментировала свой выбор в финале

"Я люблю и готова кричать об этом": "Холостячка" Злата Огневич прокомментировала свой выбор в финале

Артистка откровенно рассказала о чувствах к своему избраннику.

Состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостячка-2", в котором главная героиня – Злата Огневич – сделала выбор сердцем. Победителем проекта стал 32-летний предприниматель Андрей Задворный.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Златы Огневич

Многие поклонники шоу были шокированы выбором Огневич, ведь они верили в то, что она выберет Дмитрия Шевченко, с которым целовалась почти все свидание перед финалом и от которого в ее глазах появлялась искра.

Но, оказалось, что певица влюбилась в Андрея, с которым чувствует себя настоящей женщиной.

В Instagram Злата опубликовала фото с финальной церемонии, на котором она стоит в обнимку со своим избранником.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

"Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала ДА @zadvornyi_andrii и хочу с вами поделиться своими чувствами!

Я Люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет ВЕРЮ….", - прокомментировала свой выбор Огневич.

Телезрители шоу, которые не согласны с выбором Златы, под ее постом оставили много разочарованных комментариев: "Ужасный выбор", "Самое большое разочарование вечера. Очень жаль. Ваши глаза говорили другое", "Злата, как же так?", "Ну это жесть! Выбрать того, кому наплевать! Кто весь проект только и делал, чтобы его выгнали!? Ну,как?! В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только стебал и унижал! Шок!", "Целовалась и обнималась с Димой, а выбрала Андрея", "Думаю он вас разочарует", "Как же так можно было поступить с Димой? Все, больше холостячку не смотрю", "Злата, я разочарован вашим выбором! Никогда не поверю, что к Задворному больше чувств, нежелик Диме. Я плакала", "Больно за Диму. Разочарование в выборе".

И шоумен Алексей Дурнев решил оставить лаконичный комментарий: "Я не понял".

Напомним, у Андрея Задворного собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей. Был женат, имеет дочь от бывшей жены.

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