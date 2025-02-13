"Я люблю секс": победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассказала об интим в отношениях

В гостях у победительницы "Холостяка-13" Инны Белень побывал развлекательный проект на Люкс ФМ "По хатам". Девушка показала квартиру в Киеве, которую она арендует, и, в частности, свою спальню.

"Сейчас будет шок-контент. В этой кровати был не один мужчина, потому что здесь снималось пост-шоу "Холостяка". И здесь был наш стилист, здесь был Саша, здесь все просто лежали, ночевали", – в шутку сказала Белень.

Инна также откровенно рассказала о своей интимной жизни. Она призналась, что секс в отношениях для нее очень важен.

"Секс — это очень важно, особенно в отношениях. Я считаю, если расходится половая конституция у людей: кому-то хочется раз в неделю, а кому-то — каждый день, то это путь в никуда. Я люблю секс. Я считаю, что секс в отношениях должен быть на постоянной основе. Поэтому это классно. Я не знаю, кто там говорит, что быть холостячкой – это кайф, быть в отношениях – это кайф. Наслаждаться своим мужчиной по два-три раза в день – это кайф, вот это я понимаю", – рассказала Инна и добавила, что сейчас она холостячка.

Напомним, недавно стало известно, что Инна Белень и ее бывший парень Александр Терен разорвали отношения. После объявления этой новости между ними произошел публичный скандал.

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