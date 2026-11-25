Дарья Харитонова

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Бывшая участница романтического реалити-шоу «Холостяк-15» — танцовщица и модель Дарья Харитонова — прокомментировала свой уход из проекта.

Напомним, в шестом выпуске «Холостяка» девушка удивила Вячеслава Кравцова своим решением добровольно покинуть шоу. Во время церемонии роз, которая, кстати, состоялась в день рождения Дарьи, баскетболист хотел вручить ей розу и продолжить развивать с ней романтические отношения. Однако Харитонова сама инициировала разговор с Холостяком, в ходе которого сообщила ему о своем намерении уйти. И это несмотря на то, что именно с ней у Вячеслава произошел первый поцелуй сезона.

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На своей странице в Instagram Дарья опубликовала фотографии с церемонии роз, на которых она запечатлена вместе с Кравцовым, и объяснила, почему решила поставить точку в их истории.

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Харитонова отметила, что участие в реалити-шоу стало для нее выходом из зоны комфорта. Она хотела получить новый опыт и познакомиться с мужчиной, который ее заинтересовал, а не любой ценой дойти до финала.

«Я могла бы остаться, но не видела в этом для себя смысла. Когда я согласилась принять участие в шоу «Холостяк», для меня это стало выходом из зоны комфорта. Новый опыт, непривычные обстоятельства и возможность познакомиться с человеком, который меня заинтересовал. Я не ставила себе целью обязательно дойти до финала и не строила конкретных ожиданий.

«Но во время съемок я начала понимать, насколько для меня важно чувствовать себя комфортно, иметь возможность оставаться собой и не игнорировать собственные ощущения», — написала Дарья.

Девушка призналась, что после последнего свидания с Вячеславом долго анализировала их общение и поняла, что не хочет оставаться в проекте только ради очередной розы. Она убеждена, что было бы нечестно продолжать знакомство, не имея уверенности в собственных чувствах.

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«Я привыкла ставить перед собой цели и настойчиво идти к ним. Но в личной жизни не вижу смысла бороться со своими чувствами ради того, чтобы заслужить чью-то любовь.

«Поэтому я решила уйти — не из-за страха перед трудностями и не из-за нежелания дать шанс новому знакомству. Просто поняла, что это больше не тот путь, по которому я хочу идти», — поделилась Харитонова.

В конце своего поста Дарья поблагодарила команду проекта, девушек, Вячеслава и всех, кто стал частью этой истории, а также подчеркнула, что нисколько не жалеет о своем решении.

«И я благодарна себе за то, что решилась попробовать, и за то, что смогла вовремя прислушаться к себе. Я ни о чем не жалею», — подытожила девушка.

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Кстати, на своей последней церемонии роз Дарья выглядела эффектно в длинном облегающем платье винного цвета, расшитом блестящими пайетками, с пикантным декольте и обнаженной спиной.

Она собрала волосы в хвост с длинными волнистыми локонами, нанесла яркий макияж и дополнила образ элегантными серьгами.

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