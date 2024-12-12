"Я могу заниматься любовью и с протезами": главный герой "Холостяка" Александр Терен рассказал о первом сексе после ранения

Ветеран войны и главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько опубликовал в Instagram пост, в котором откровенно рассказал о своем интимном опыте после ампутаций ног.

Мужчина признался, что после ранения ему было так больно, что он совсем не думал ни об интиме, ни о каком-либо контакте с женщиной.



"Думал ли я о нем? Скажу честно: нет. Было так больно, что даже мысленно я не рассматривал не то что интим, а любой контакт с женщиной. Со временем физические боли начали отступать, фантомные все еще оставались, но я уже мог спать хотя бы по несколько часов", – рассказал Александр.

Тогда Терен находился в отношениях и его девушка заботилась о нем, окунула его чувством покоя, что помогло ему быстрее прийти в себя после пережитого. Ветеран добавил, что поддержка родных и знакомых очень важна во время всего периода возвращения к привычной жизни.

Александр признался, что впервые физическое возбуждение он ощутил спустя несколько месяцев после ранения. И когда произошел интим, это стало для него шагом в возвращении к жизни.

"За 2-3 месяца я испытал первое физическое возбуждение, но это были уже не те ощущения, что раньше: из-за недавней операции оно как-то отдавало в конечности ног и вызывало дискомфорт. А как будет во время секса?



И вот пришло время моего "первого" раза. Никого не беспокоил мой новый вид – я чувствовал это, и потому еще больше начал принимать себя таким, каким стал. Для меня это было не просто сексом, а шагом в возвращение к жизни", – написал он.

Терен также добавил, что в сексе ничего почти не изменилось кроме некоторых поз.



"Есть адаптивный спорт, а есть адаптивный секс. Шучу)) Почти ничего не изменилось, кроме определенных поз, которые иногда даже обогащают ощущения. Да, я могу заниматься любовью и с протезами. О самых интересных факапах расскажу впоследствии…", – отметил Александр.

А еще мужчина посоветовал всегда все обсуждать со своим партнером:



"Знаю точно, что каждый воспринимает себя по-разному после ранения, и я просто хочу дать личный совет: всегда говорите со своим партнером, не бойтесь спрашивать, пробовать. Мы сами еще не знаем, как с этим жить и где наши пределы. Любите друг друга независимо от внешнего состояния, наполняйте друг друга этим светлым чувством.

К слову, Александр Терен стал первым человеком на двух протезах в Украине, овладевшей вейкбордом.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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