"Я молюсь Богу за перемогу, щоб повернувся до матері син": украинская певица растрогала до слез новой песней

Маша Данилова посвятила сингл украинцам, ожидающим своих защитников с линии фронта.
Украинская певица Маша Данилова представила свой второй украиноязычный трек под названием "Навіщо". Песню она посвятила всем украинцам, которые ждут своих защитников с линии фронта.
С начала полномасштабного вторжения почти каждый ребенок, мать, жена остались без мужской ласки и поддержки. Жизнь всех украинцев остановилась 24 февраля, но каждый продолжает ждать своих героев, чтобы наконец-то объединиться после долгой разлуки и сказать: "Мы победили, теперь ты навсегда со мной".
Песня станет близкой каждому, кому пришлось на себе ощутить все ужасы войны, боль, тревогу, отчаяние и панические атаки.
Напомним, певица ALISA в красивых платьях-вышиванках представила песню о красоте украинок.
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