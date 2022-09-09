"Я молюсь Богу за перемогу, щоб повернувся до матері син": украинская певица растрогала до слез новой песней

Украинская певица Маша Данилова представила свой второй украиноязычный трек под названием "Навіщо". Песню она посвятила всем украинцам, которые ждут своих защитников с линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения почти каждый ребенок, мать, жена остались без мужской ласки и поддержки. Жизнь всех украинцев остановилась 24 февраля, но каждый продолжает ждать своих героев, чтобы наконец-то объединиться после долгой разлуки и сказать: "Мы победили, теперь ты навсегда со мной".

Песня станет близкой каждому, кому пришлось на себе ощутить все ужасы войны, боль, тревогу, отчаяние и панические атаки.

Напомним, певица ALISA в красивых платьях-вышиванках представила песню о красоте украинок.

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