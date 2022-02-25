"Я на стороне народа Украины": Арнольд Шварценеггер отреагировал на вторжение РФ

24 февраля в пять утра российские войска атаковали украинские объекты и совершали обстрелы по всей территории страны.

Звезды со всего мира поддерживают Украину. Одним из таких знаменитостей стал голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

"Мои мысли с украинским народом. Меня попросили сделать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на происходящем на земле - о трагедии, сломавшей наши сердца и мужестве украинского народа, вдохновившего нас.

Я не специалист по внешней политике, поэтому оставлю анализ поумнее людям, чем я. Я знаю, каково это – расти после войны, в оккупированной стране, и я знаю, что в войне и ее последствиях никто не побеждает. Все страдают.

У войны есть способ сломить победителей вместе с проигравшими. У меня есть украинские друзья и поклонники, и у меня есть русские друзья и поклонники. Насколько я могу сказать, никто из них не хочет этого. Я надеюсь, что здравомыслие в конечном итоге восторжествует и положит конец этой ненужной войне до того, как будет сломано слишком много жизней.

В это время, я на стороне народа Украины. Я разделяю ваше горе и надежду на мир. Ты вдохновляешь меня своей храбростью и своим человечеством перед лицом этого кошмара. Да благословит вас Бог", - написал знаменитость в Instagram.

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