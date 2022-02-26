"Я на стороне Украины": Эштон Кутчер демонстрирует поддержку родной стране его жены Милы Кунис

"Я на стороне Украины": Эштон Кутчер демонстрирует поддержку родной стране его жены Милы Кунис

Весь мир поддерживает Украину в эти непростые времена. Знаменитости тоже выражают свои слова поддержки.

Американский актер Эштон Кутчер, который женат на украинке, актрисе Миле Кунис, тоже написал о своей поддержке нашей стране.

Эштон Кутчер возглавляет список знаменитостей, которые в пятницу написали в Твиттере о своей поддержке Украины после нападения России на страну по приказу Владимира Путина.

"Я на стороне Украины", — просто написал актер. 44-летний Эштон в Твиттере. У его супруги, отменим, нет официального аккаунте в соцсетях. Так что Кутчер выражает не только свою поддержку, но и поддержку со стороны Милы Кунис.

I stand with Ukraine — ashton kutcher (@aplusk) February 25, 2022

Напомним, 38-летняя Мила Кунис происходит из еврейской семьи и переехала в Лос-Анджелес из Украины, когда ей было 7 лет. Ранее она называла антисемитизм в бывшем Советском Союзе одной из причин, по которой ее семья бежала из страны.

Мила Кунис и Эштон Катчер / Getty Images

Свою поддержку Украине уже выразили Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, актриса Хайден Панеттьери, актриса Кэтрин Винник, Мила Йовович, а также герцог и герцогиня Кембриджские, и герцог и герцогиня Сассекские.

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