"Я не 10 из 10": победительница "Холостяка-12" в бикини показала целлюлит и растяжки

Екатерина Лозовицкая присоединилась к флешмобу в поддержку всех женщин и девушек.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — присоединилась к флешмобу в соцсети, который возник после обидных высказываний Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива в сторону женщин.

Екатерина опубликовала в Instagram фотографии в купальнике. На первом фото модель позировала на фоне моря в светло-бирюзовом бикини. Девушка без комплексов продемонстрировала растяжки и целлюлит на бедрах.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

На другом снимке Лозовицкая предстала в бордовом купальнике с рюшами, на котором тоже показала свое тело без фотошопа.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

"Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщины. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело утром может иметь отек. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продлевать еще очень долго.

Я – обычный человек. Да, мы девушки, должны заботиться о себе, заботиться о своем теле и здоровье в целом. Но не для того, чтобы кто-то ставил нам оценки.

Честно, не хочу переходить на личности. Мне кажется, что эти ребята уже получили достаточно хейта. Но хочу поблагодарить всех девушек, женщин, которые не молчат. Такому зашквару, еще и от известных людей, не место в инфопространстве нормального сознательного общества.

Также, еще раз, хочу напомнить, что инстаграммная красота только в инстаграмме. А вы, девушки, прекрасны со всеми своими достоинствами и недостатками. Помните об этом. У меня все", – написала Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая показала, как позировать в купальнике, чтобы получились красивые фотографии.

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