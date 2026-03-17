"Я не беременна": Хайди Клум рассказала о наборе веса и назвала причину

Хайди Клум / © Associated Press

Реклама

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — своем новом документальном сериале On & Off the Catwalk («На подиуме и вне его») рассказала о прибавке в весе и объяснила, в чем причина.

После появления звезды на красной дорожке Венецианского международного кинофестиваля в августе 2025 года появились слухи, что она беременна. Тогда Хайди надела роскошное платье оттенка пудры от Intimissimi, созданное по индивидуальному заказу. Наряд включал эффектный корсет-боди с прозрачными вставками, легкую шелковую юбку с драпировкой на бедрах и разрезом на юбке.

«Кто-то говорит, что я слишком толстая, кто-то — слишком худая или беременна, но я не беременна! Я просто немного поправилась. Это менопауза», — цитирует ее слова Hello!.

Реклама

Диетолог и специалист по здоровому образу жизни Розана Парра объяснила, что увеличение веса — распространенный, но необязательный симптом менопаузы. Увеличение веса в этот период часто происходит именно в области живота в основном из-за значительных гормональных изменений, в частности, снижения уровня эстрогена, что приводит к перераспределению жира с бедер на живот.

«Стресс повышает уровень кортизола. При его повышении уровень инсулина увеличивается, что затрудняет сжигание жира. Некачественный и недостаточный сон усиливает тягу к сладкому и обработанным продуктам в течение дня, что способствует увеличению веса», — добавила она.

Напомним, ранее диетолог Элизабет Уорд рассказала, как питалась во время менопаузы и потеряла более 60 процентов веса.