"Я не был в спортзале с 90-х": 61-летняя Элизабет Херли позировала в топе и лосинах

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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61-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась в своем Instagram серией новых фото. Она позировала на берегу океана.

Одета звезда была в черный спортивный комплект, состоящий из топа и лосин. Волосы она собрала в хвост. Херли босиком выполняли упражнения для растяжки.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

«Я не был в спортзале с 90-х и поддерживаю форму, занимаясь садом и подстригая живую изгородь, но поскольку в Лос-Анджелесе мне не нужно ни стричь кусты, ни полоть сорняки, я уделяю время растяжке», — подписала снимки Элизабет.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Ранее актриса уже рассказывала, что не ходит в зал и не придерживается фиксированной тренировочной программы, а остается активной в повседневной жизни: много ходит, поднимается по лестнице, занимается садом, гуляет с собаками, ездит на велосипеде, катается на лыжах и занимается верховой ездой. Также она рассказывала, что может делать приседания во время чистки зубов.

В питании Херли делает ставку на умеренность: небольшие порции, не перекусывать, ужинать раньше, половину тарелки стараться заполнять овощами или фруктами. Она говорит, что практически не ест ультрапереработанные продукты и не пьет детокс-соки или коктейли. И еще один ее давний ритуал — два стакана теплой воды утром.

Ранее, напомним, Элизабет Херли в полосатом бикини продемонстрировала идеальную фигуру.

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