"Я не дружу с предателями": моделей Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул подозревают в ссоре после шоу Victoria’s Secret

Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул на Met Gala в 2019-м / © Associated Press

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Многолетняя дружба супермоделей Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул, похоже, переживает непростой период. Поклонники заподозрили конфликт между звездами Victoria’s Secret после того, как заметили, что модели больше не подписаны друг на друга в Instagram и не появились вместе на недавнем показе бренда.

Обе манекенщицы участвовали в шоу Victoria’s Secret 2026, которое состоялось 18 октября в Калифорнии. Однако на мероприятии они не позировали вместе, что вызвало вопросы у поклонников. Пользователи также обратили внимание на отсутствие совместных публикаций моделей в последние месяцы.

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Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images

Ситуация получила новый поворот после того, как в социальных сетях начали распространяться скриншоты предполагаемых комментариев Смоллс. Как пишет Just Jared, одна из реплик, приписываемых модели, звучала так: «Я не дружу с предателями».

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В другом сообщении, которое также приписывают Джоан, говорилось о дружбе длиной в 15 лет, разочаровании и отсутствии извинений. При этом имя Кэндис в опубликованном тексте напрямую не называлось.

Джоан Смоллс / © Associated Press

Однако подлинность этих комментариев не подтверждена: они были удалены, и редакция Just Jared не смогла проверить, действительно ли их оставила Смоллс. Ни Джоан, ни Кэндис публично не объяснили, что происходит между ними.

Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул долгие годы работали вместе и считались близкими подругами. Обе модели неоднократно выходили на подиум Victoria’s Secret, а теперь поклонники гадают, что могло произойти между звездами.

Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул на Met Gala в 2019-м / © Associated Press

Ранее, напомним, дочь Николь Кидман раскритиковали после съемки для Vogue — в чем обвиняют 18-летнюю модель.

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