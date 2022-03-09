"Я не могу продолжать сидеть в стороне": экс-возлюбленная Владимира Кличко поддержала украинцев

Американская актриса Хайден Панеттьери говорит, что не может сидеть сложа руки и использует свой голос, чтобы поддержать тех, кто ей очень дорог.

Хайден, которая является матерью ребенка Владимира Кличко, поделилась видео на странице своей организации Hoplon International на YouTube. 32-летняя актриса рассказала о продолжающейся войне в Украине, развязанной вторжением России в феврале 2022 года.

Панеттьери умоляла всех оказать поддержку в это тяжелое время и рассказала о своих усилиях по сбору необходимых средств на закупку медикаментов и защитного снаряжения для тех, кто борется за свою жизнь на передовой в Украине, пишет People.

"Нет слов, чтобы описать, каково было наблюдать, как разворачивается война в Украине", - начала она. "Мучительно осознавать, что жители Украины и люди, которых я называю своими друзьями и семьей, отчаянно пытаются защитить свой образ жизни и страну, которую они любят", - говорит Панеттьери.

Хайден продолжила: "Я создала Hoplon International, чтобы оказывать помощь непосредственно украинцам на передовой. Я не могу продолжать сидеть в стороне, просто наблюдая, как бушует эта катастрофа".

Хайден Панеттьери посоветовала всем не сидеть сложа руки, поскольку вторжение продолжается. "Помогите мне, пожертвовав любую сумму, какую сможете", — добавила она. "Вместе мы можем изменить ситуацию в их борьбе", - добавила актриса.

7-летняя дочь Хайден и Владимира Кличко - Кайя - находится не в Украине, и она в безопасности. " Я молюсь за мою семью и друзей там и за всех, кто борется. Я хочу, чтобы у вас было больше поддержки, и я хотела бы сражаться с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и показать свою поддержку", - заявила ранее Панеттьери.