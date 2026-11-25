Елизавета Кольношенко

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Соучредительница диджитал-агентства Елизавета Кольношенко, которая в шестом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-15» покинула проект еще до церемонии роз, прокомментировала свое прощание с Вячеславом Кравцовым.

Напомним, причиной завершения их романтической истории стала ситуация с телефонным звонком участницы другому мужчине по имени Стас. Холостяк усомнился в искренности девушки, поскольку она не сразу рассказала ему правду. Из-за потери доверия баскетболист решил прекратить их знакомство.

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На своей странице в Instagram Елизавета опубликовала откровенный пост, в котором поделилась своими переживаниями после ухода из реалити-шоу.

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Колношенко отметила, что пришла на проект с искренними намерениями и желанием построить отношения с Вячеславом.

«Я пришла в этот проект с открытым сердцем и искренним желанием найти со Славой ту самую химию. Мне хотелось не просто понравиться ему, а по-настоящему познакомиться, наладить контакт, постепенно раскрываться и делиться своей жизнью», — написала бывшая участница.

Елизавета рассказала, что доверяла Холостяку и делилась с ним личными историями, в частности о своей семье, маме и близких отношениях с отцом. Поэтому такой финал их знакомства стал для нее большим разочарованием.

«Для меня это было проявлением доверия, и я не воспринимала наши разговоры просто как часть телевизионного проекта. Именно поэтому то, как закончилась наша история, стало для меня большим разочарованием. И я совершенно не понимала, что произошло после последнего разговора», — поделилась девушка.

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Колношенко подчеркнула, что для нее было важно объяснить свою позицию, однако во время последнего разговора с Кравцовым она не почувствовала, что мужчина действительно хотел ее выслушать.

«Пожалуй, больше всего меня огорчил даже не сам факт завершения этой истории, а то, насколько легко можно отказаться от общения с человеком, с которым еще пару дней назад у меня был довольно тесный контакт», — призналась Елизавета.

Несмотря на разочарование, бывшая участница реалити-шоу не жалеет о том, что открылась Вячеславу, доверилась ему и позволила себе проявить чувства. Она также отметила, что не хочет менять себя из-за опыта, который не оправдал ее ожиданий.

«Но эта история еще раз напомнила мне: важно не только хотеть, чтобы тебя услышали, но и быть готовым выслушать другого человека», — подытожила Колношенко.

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Напомним, именно Елизавета Колношенко еще на первой вечеринке получила от Вячеслава Кравцова розу первого впечатления.

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