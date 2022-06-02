"Я не знала, что такое депрессия": модель Алина Байкова рассказала, как изменилась ее жизнь во время войны в Украине

"Я не знала, что такое депрессия": модель Алина Байкова рассказала, как изменилась ее жизнь во время войны в Украине

Украинская модель родом из Кропивницкого Алина Байкова рассказала, что делает для Украины во время войны и зачем приезжала в Канны.

В интервью девушка призналась, что до войны вообще не знала, что такое депрессия.

"Я приехала на Каннский кинофестиваль, так как меня пригласили. Я всех поддерживаю, кто поддерживает Украину", - говорит Алина. И дополняет: "Я живу в Нью-Йорке. Я на самом деле очень много сделала для Украины. Я могу это с гордостью сказать, потому что я морально и физически себя полностью убила. Мы поставили три корабля - в Роттердаме два и один в Литве, где мы заселили украинских беженцев. Мы собирали очень много медикаментов, очень много денег для фондов, которые собирают деньги для людей. Я помогала всем, кто помогает Украине. То есть всем, кто мне пишет… Вы должны понимать, что я одна из самых активных моделей-украинок в мире. Когда началась война, все люди, друзья, которые хотели поддерживать Украину, они мне первой писали: "Алина, что делать?", "Алина, куда обращаться, в какие фонды давать деньги?", "Кому помогать?" - я просто была на разрыв, чтобы вы понимали… Хотя на самом деле мне самой было очень плохо", - рассказывает Байкова.

Это она выходила в Каннах на дорожку с флажком Украины и встречалась в Нью-Йорке с мэром города, чтобы обсудить помощь украинцам.

"Я говорю, что я никогда в жизни не знала, что такое депрессия, пока война не началась. Я реально поняла, что такое депрессия. И на меня столько давления было. Во-первых, социальные сети, потом друзья, люди, которые пытаются помогать Украине, русские, которые против нас и заваливают нас сообщениями: "почему мы это все делаем?" Все такое…как будто это наша вина, что война началась, понимаете?

Алина Байкова / Фото: Getty Images

На самом деле это настолько стрессовая ситуация была для меня лично, я такого в жизни не переживала! Мне кажется, что для всей Украины, для всех украинцев и всего мира это самое ужасное время, которое вообще кто-то бы мог представить в принципе, поэтому я очень много помогаю. И везде, где я могу быть, даже на Каннском кинофестивале - сейчас очень много украинских мероприятий проходило - и я всегда пыталась быть там. Как бы я на разрыв ни была, сколько бы у меня работы ни было, сколько бы красных дорожек мне ни нужно было делать - я всегда пытаюсь хотя бы на 5 минут забежать, чтобы поддержать", - говорит Алина.

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