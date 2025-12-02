«Я никогда не чувствовала себя более красивой»: 60-летняя модель Паулина Поризкова позировала в эффектном образе

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Реклама

60-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова поделилась в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в эффектном образе.

Модель позирует в длинном алом платье-бюстье, которое подчеркивает ее красивую фигуру. На ее лице макияж с акцентом на красную помаду, а волосы уложены в легкие волны. Также ее образ дополняет красный маникюр.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

«Я просто в восторге от гламурных и сексуальных фотографий себя в 60 лет, без ретуши и фильтров (но, конечно, не без помощи бьюти-команды и с профессиональным светом). Я никогда не чувствовала себя настолько сильной, настолько уверенной в себе, и да, красивой, как сейчас, в свои 60. И достаточно уверенной, чтобы носить свой любимый ярко-красный оттенок помады», — написала Паулина под фото.

Реклама

Отметим, Поризкова начала свою карьеру модели в 15 лет во Франции. В 1988 году она подписала контракт с Estée Lauder на 6 млн долларов — на тот момент это был самый высокооплачиваемый контракт в индустрии. В 2007 году выпустила роман A Model Summer, основанный на ее опыте в модельном бизнесе. Снималась в кино и была ведущей в популярных шоу. Активистка — выступает против эйджизма и пропагандирует принятие естественного старения, открыто делясь своими мыслями в соцсетях.

Ранее, напомним, Паулина Поризкова сверкнула фигурой в бикини.