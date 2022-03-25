"Я очень хочу домой": Слава Каминская с детьми уехала в Нидерланды и рассказала, как ее там встретили

"Я очень хочу домой": Слава Каминская с детьми уехала в Нидерланды и рассказала, как ее там встретили

Певица рассказала, как ее встретили в чужой стране.

После вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома.

Слава Каминская с двумя детьми и мамой уехала в Нидерланды. В своем Instagram певица рассказала, как ее там встретили.

"Ну привет, дорогие. Как вы? Вопрос конечно странный, но актуальный, ибо все сейчас в зоне турбулентности, но это временно. Хочется, чтобы все были живы и здоровы. Я всегда стараюсь во всем находить что-то хорошее, даже если это невозможно. Вчера весь вечер думала о том, как же все-таки нас всех сплотила эта война. Незнакомые люди становятся близкими и считают своим долгом помочь всем, кто оказался в этой страшной ситуации. Приятно осознавать, все-таки есть человечность в человеке.

Инстаграм Славы Каминской

Я нахожусь сейчас в Нидерландах и, если честно, была очень удивлена тому, как нас встречали. Позже, когда закончу все процессы регистрации, напишу вам, что, куда, зачем, как и почему. Мало ли, пригодится. Сегодня первый день, когда я выдохнула, но это не точно.

Фотографий нормальных нет, не до них сейчас. Поэтому показываю вам себя во всей красе. Внешний вид, как у многих сейчас, по сезону. Солнце, футболка, ботинки на меху, как говорит моя мама, "на море и обратно". Но это не имеет уже никакого значения, грех жаловаться. Живы, здоровы", - написала Слава.

Слава Каминская / Инстаграм Славы Каминской

"Я не выставляла личные фото, ибо это сейчас, наверное, не уместно. Мне иногда очень стыдно, что я смогла выехать из этого ада, а многие остались в нем, но, как мать и дочь, я не могла поступить иначе. Я очень хочу домой и верю в нашу победу. Иначе быть не может. Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим!" - добавила звезда.

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