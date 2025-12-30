Анастасия Половинкина

Финалистка реалити-шоу «Холостяк-14» — 31-летняя проектный менеджер Анастасия Половинкина — снялась в стильной черно-белой фотосессии и показала, что из этого получилось в Instagram.

Анастасия Половинкина/Фото Юлии Коренюк

Позировала она перед объективом фотокамеры другой участницы «Холостяка-14» — фотографа Юлии Коренюк.

Анастасия Половинкина/Фото Юлии Коренюк

Анастасия предстала в светлых джинсах и белом корсете, который подчеркнул ее тонкую талию.

Анастасия Половинкина/Фото Юлии Коренюк

Главный акцент на снимках фотограф сделала на глубоком взгляде девушки.

Анастасия Половинкина/Фото Юлии Коренюк

В подписи к фотографиям Половинкина призналась, что после проекта она очень изменилась.

«Ты стала другой, — сказала @yuliakorenyuk, когда встретила на вокзале в конце этого лета.

Да я очень изменилась. Где-то стала более закрытой, где-то теперь выбираю промолчать, оберегаю свой огонек. Жизнь очень изменилась, но я уверена — это к лучшему!

Не знаю, как она это делает, но каждое фото как будто транслирует ощущения. Юля, спасибо что сняла крышечку», — написала Анастасия.

Анастасия Половинкина/Фото Юлии Коренюк

Анастасия Половинкина/Фото Юлии Коренюк

Кстати, фотосет Насти не оставил равнодушным и Тараса Цимбалюка, который отреагировал на эти снимки. Актер в комментариях оставил смайлик в виде огонька.

Напомним, Тарас Цимбалюк удивил публичным обращением после финала к Анастасии Половинкиной.