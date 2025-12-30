- Дата публикации
"Я очень изменилась": финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина снялась в фотосессии, на которую отреагировал Цимбалюк
Тарас Цимбалюк после того, как не выбрал Анастасию в финале, продолжает комментировать ее посты в соцсети.
Финалистка реалити-шоу «Холостяк-14» — 31-летняя проектный менеджер Анастасия Половинкина — снялась в стильной черно-белой фотосессии и показала, что из этого получилось в Instagram.
Позировала она перед объективом фотокамеры другой участницы «Холостяка-14» — фотографа Юлии Коренюк.
Анастасия предстала в светлых джинсах и белом корсете, который подчеркнул ее тонкую талию.
Главный акцент на снимках фотограф сделала на глубоком взгляде девушки.
В подписи к фотографиям Половинкина призналась, что после проекта она очень изменилась.
«Ты стала другой, — сказала @yuliakorenyuk, когда встретила на вокзале в конце этого лета.
Да я очень изменилась. Где-то стала более закрытой, где-то теперь выбираю промолчать, оберегаю свой огонек. Жизнь очень изменилась, но я уверена — это к лучшему!
Не знаю, как она это делает, но каждое фото как будто транслирует ощущения. Юля, спасибо что сняла крышечку», — написала Анастасия.
Кстати, фотосет Насти не оставил равнодушным и Тараса Цимбалюка, который отреагировал на эти снимки. Актер в комментариях оставил смайлик в виде огонька.
Напомним, Тарас Цимбалюк удивил публичным обращением после финала к Анастасии Половинкиной.