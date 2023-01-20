"Я очень счастлива": участница "Холостяка-12" вышла замуж

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" и бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка – актриса Виктория Варлей – вышла замуж. Об этом она призналась в пост-шоу "Жизнь после проекта" на канале СТБ.

Избранником женщины стал мужчина по имени Петр, который живет и работает в Нью-Йорке.

Виктория Варлей с мужем/Кадры по видео

Виктория познакомилась с ним благодаря своей подруге – та показала его актрисе в Instagram. Это было еще до участия Вики в проекте "Холостяк". Варлей Петр очень понравился, она поняла, что он – мужчина ее мечты и она выйдет за него замуж. Но в то время у него была жена (от которой имеет ребенка), с которой находился в процессе развода.

Виктория Варлей/Instagram

После шоу Варлей поехала в Майами и там встретилась с уже официально развевшимся Петром. У них завязались отношения. И в 2022 году Петр сделал Виктории предложение руки и сердца. Это произошло однажды утром дома во время завтрака.

Виктория Варлей с мужем/Кадры по видео

"Это было утро. Я проснулась и мы пошли завтракать дома. Петр сделал мне предложение, я сказала "да", конечно. В моей голове было все настолько сумбурно, что я не понимала, что происходит", — поделилась актриса.

Когда Виктория это рассказывала во время онлайн-включения в эфир пост-шоу, у нее светились глаза.

"Я очень счастлива", – добавила Вика.

А в Instagram актриса опубликовала снимок с любимым из их свадебной фотосессии.

Виктория Варлей с мужем/Instagram

"Наконец-то могу с вами поделиться своим счастьем. Все, что со мной произошло после проекта, еще раз доказывает, что всегда нужно следовать своей мечте и никогда в себе не сомневаться.

Я всегда знала, что выйду замуж только один раз, и это будет лучший мужчина, поэтому я так долго его ждала. Я никогда не зацикливалась на возрасте, для меня это "совковое" мышление, которое, к сожалению, присуще многим.

Девушки не слушайте тех, кто пытается вам вбить в голову какие-то рамки и правила, для всего есть свое время, и все наступает в правильное мгновение именно для вас, не стоит терять себя, пытаясь подстроиться под окружающих.

Каждая из вас вправе претендовать на успех, окружайте себя только теми, кто вас любит и увеличивает уверенность в себе, мой муж именно такой и я очень счастлива", – написала Виктория.

Напомним, Варлей покинула шоу в 9 выпуске. В соцсети она опубликовала гневный пост, в котором рассказала, что сама изъявила желание уйти из проекта, но этого не показали в выпуске.

Читайте также: