"Я пересмотрел свои ценности": главный герой "Холостяка-13" Александр Терен прокомментировал участие в проекте

Вчера, 28 декабря, состоялся финал реалити-шоу "Холостяк-13". Главный герой проекта – ветеран российско-украинской войны Александр Будько "Терен" – сделал свой выбор. Он признался в любви 28-летний бизнесвумен, волонтеру и переводчику немецкого языка – Инне Белень.

После завершения реалити-шоу Александр опубликовал в Instagram фото элегантного образа, в котором он появился на финальной церемонии и прокомментировал свое участие в проекте.

Александр Терен/Instagram Александра Терена

Мужчина признался, что это было для него интересным опытом.

"Для меня проект завершился еще осенью, а для вас, дорогой зритель, только вчера. Могу сказать, что это был очень интересный опыт – будто сон воплотился в жизнь. Потому что все, что происходило тогда, казалось, случалось только со мной. А теперь вдруг все стало реальностью. В этом есть определенная абсурдность: то, что когда-то было реальным, теперь выглядит на экранах, как сон.

Все вокруг начали проживать мою историю: кто-то радовался, кто-то ненавидел. Хотел бы я что-нибудь изменить? Возможно, да. Определенные слова или действия я бы посмотрел. Но изменило бы это что-нибудь в моей жизни?

Этот проект стал лакмусовой бумажкой для моего окружения и общества в целом. Как друзья готовы принять меня в таковой роли? Насколько общество готово воспринимать новую реальность без того, чтобы отводить глаза или смущаться?" – отметил Терен.

Он также поблагодарил проект за то, что они вместе прошли этот путь. А еще Александр после шоу пересмотрел свои ценности и отношение к людям.



"Стан ли я другим? Возможно. Я пересмотрел свои ценности и отношение к другим людям. И даже начал больше любить животных.



Знаю, что предстоит еще много всего. Времени останавливаться нет: проект завершен, но жизнь – нет. Живите и любите по полной, несмотря на все беды и несогласия, потому что сегодня – это все, что мы имеем. Спасибо тебе, дорогой зритель, что эту часть истории мы проживали вместе. Твоя поддержка неоценима", – подытожил Будько.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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