"Я плачу из-за детей": Катя Осадчая написала эмоциональный пост

Катя Осадчая написала эмоциональный пост в Instagram сегодня, когда в мире отмечают День защиты детей.

Во время войны, которую Россия 3,5 месяца назад развернула на территории Украины, пострадало очень много детей. Осадчая часто говорит о детях в своих публикациях в Instagram, и ее новый пост снова посвящен маленьким украинцам.

"В День защиты детей особенно громко хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу в основном из-за детей, не своих, а оставшихся без родителей, раненых, погибших маленьких ангелов.

Детей, которых незаконно вывезли в Россию, и некоторые из них даже не будут знать, где они родились, их просто, как вещи, присвоили себе орки…. Это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости.

Мне начали сниться дети и люди, которых мы ищем, а еще падающие стены от снарядов… наверное, все мы имеем в подсознании то, что приходит ночью.

Я верю, что однажды все семьи объединятся, а падающие стены останутся только во снах. Мы победим зло", - написала эмоциональный пост Осадчая.

Катя, напомним, вместе с командой продолжает заниматься поиском пропавших детей и взрослых с помощью телеграм-канала "Пошук зниклих", созданного по ее инициативе.

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