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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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"Я просто тренируюсь": Виктория Бекхэм удивила тренировкой на высоких каблуках

Звезда поделилась в Сети забавным видео.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм продемонстрировала, что даже подготовка к показу на Неделе моды в Париже у нее проходит с особым стилем. Дизайнер показала видео из спортзала, на котором тренируется на лестничном тренажере в высоких каблуках.

Для занятия Виктория выбрала длинную бордовую кожаную юбку и белую блузку. Несмотря на явно не самый спортивный наряд, дизайнер уверенно шагала по тренажеру, не снимая босоножек на высоких каблуках.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

За тренировкой наблюдал ее муж Дэвид Бекхэм, который и снял происходящее на видео. «Не думаешь, что ты немного перебарщиваешь?» — с юмором спросил он жену.

«Нет, я просто тренируюсь», — спокойно ответила Виктория.

Судя по всему, необычная тренировка стала частью подготовки Бекхэм к Неделе моды в Париже. Дизайнер находится во французской столице, где готовится представить новую коллекцию своего бренда.

Напомним, Виктория регулярно показывает поклонникам свои тренировки и придерживается строгого режима, который сочетает кардио и силовые упражнения.

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