"Я широко открывала рот, а за спиной пела оперная певица": Ксения Мишина о съемках в фильме "Соседка"

В канун Нового года в украинский прокат вышла романтическая комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной в главной роли. Редакция Леди.Тсн.ua поговорила с актрисой о ее роли в фильме, забавных ситуациях во время съемок, образах ее героини и о том, как она встретила Новый год.

Ксение, расскажите, пожалуйста, о своей героине в фильме "Соседка", какая она? Что общего между ней и вами?

Хрупкая и застенчивая героиня сразу покорила мое сердце своей силой, честностью и независимостью. Такое сочетание черт характера немного напомнило меня и сразу вызвало большой интерес оживить этот персонаж.

Эту роль писали под вас или был кастинг на нее? Как началась ваша история с этой лентой?

Был кастинг. Но я не знаю, проходили ли его другие актрисы. Когда в первый раз на меня примерили челку, я сразу поняла, что будет что-то интересное.

Фото B&H film distribution

Случались ли во время съемок какие-то забавные ситуации?

На съемке вокальных сцен я широко открывала рот, а за моей спиной пела настоящая оперная певица, и это, помню, немного было мне смешно.

Вам по душе образы вашей героини из комедии?

Я бы ее отвезла на шоппинг и немного переодела. Но я думаю, что в реальной жизни главный герой все же так и сделал.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Что вы любите носить в повседневной жизни? Чего у вас больше всего в гардеробе? Вы вообще шопоголик?

Как и любая женщина, я люблю шопинг и красивые вещи. Но я не занимаюсь накоплением. Вещи, которые я не ношу, я сразу отдаю, ведь лишнее уносит энергию. Поэтому меня сложно назвать шопоголиком, у меня скорее разумное использование хорошей одежды.

Лента вышла на экраны в канун Нового года, а как вы встретили Новый год?

Я ничего не планировала. Все прошло так, как должно было пройти. К сожалению, в этом году я не смогла встретить его со всей семьей, но я решила легко к этому отнестись и отпраздновать так, как получится. Но следующий Новый год, уверена, будет счастлив и мы будем вместе за большим столом.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Что пожелаете украинцам в это сложное для нас все время?

Беречь себя, своих родных и обращать внимание на себя и свою семью. Верить в победу и не падать духом, дышать полной грудью и радоваться каждому дню, наполняя его добрыми делами. И очень советую пойти в кино на "Соседку" с любимыми людьми или друзьями. Вы почувствуете полтора часа тепла и хорошего настроения, а также поддержите украинское кино.

Напомним, на премьеру фильма "Соседка" пришли звезды и участники разных сезонов романтического шоу "Холостяк".

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