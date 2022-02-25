"Я солидарна со всеми в Украине": Майли Сайрус отреагировала на вторжение России в Украину

Певица Майли Сайрус присоединилась к своим знаменитым коллегам, которые поддерживают Украину в это непростое время. Певица опубликовала в Instagram Stories пост, где вспомнила свои съемки клипа в Киеве.
"Этим утром было душераздирающе просыпаться от известий о вторжении в Украину. У меня был невероятный опыт съемок клипа Nothing Breaks Like A Heart в Киеве, и я буду вечно благодарна местному сообществу, которое приняло меня с распростертыми объятиями. Есть местные сообщения, что уже убито по меньшей мере 40 украинцев, и этот конфликт может привести к еще большему количеству смертей, еще одному кризису с беженцами, когда так много людей были вынуждены покинуть свои дома, и т.д. Я солидарна со всеми в Украине, кто пострадал от этого нападения, и с нашим мировым сообществом, которое призывает к немедленному прекращению этого насилия", - написала знаменитость.
Напомним, что съемки клипа проходили на Дарницком мосту в течение двух выходных дней в октябре 2018 года.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.