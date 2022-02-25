"Я солидарна со всеми в Украине": Майли Сайрус отреагировала на вторжение России в Украину

"Я солидарна со всеми в Украине": Майли Сайрус отреагировала на вторжение России в Украину

Певица Майли Сайрус присоединилась к своим знаменитым коллегам, которые поддерживают Украину в это непростое время. Певица опубликовала в Instagram Stories пост, где вспомнила свои съемки клипа в Киеве.

"Этим утром было душераздирающе просыпаться от известий о вторжении в Украину. У меня был невероятный опыт съемок клипа Nothing Breaks Like A Heart в Киеве, и я буду вечно благодарна местному сообществу, которое приняло меня с распростертыми объятиями. Есть местные сообщения, что уже убито по меньшей мере 40 украинцев, и этот конфликт может привести к еще большему количеству смертей, еще одному кризису с беженцами, когда так много людей были вынуждены покинуть свои дома, и т.д. Я солидарна со всеми в Украине, кто пострадал от этого нападения, и с нашим мировым сообществом, которое призывает к немедленному прекращению этого насилия", - написала знаменитость.

Instagram Майли Сайрус

Напомним, что съемки клипа проходили на Дарницком мосту в течение двух выходных дней в октябре 2018 года.

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