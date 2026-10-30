"Я тебя уничтожу": участница "Холостяк" заявила об угрозах со стороны соперницы – как отреагировал Кравцов

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В новом выпуске реалити «Холостяк-15» между участницами возник спор. Воздушная гимнастка Мария Захватова заявила, что инженер по дронам Анна Мишак угрожала ей после первой вечеринки.

Беседа началась с вопроса нотариуса Кристины Горняк. Она поинтересовалась, кто из девушек уже заполнял анкету для участия в предыдущих сезонах.

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«Одна из девушек за кадром рассказывала, что именно она заполняла анкету. Если девушки заполняют анкеты на разные сезоны, для меня это просто способ „побыть на телевидении“», — высказала свое мнение Кристина.

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Выяснилось, что заявку на прошлый сезон подала 32-летняя киевлянка Анна Мишак. Она пояснила, что на момент заполнения анкеты еще не знала, кто станет главным героем.

«Я подавала заявку на прошлый сезон, но не знала, что «Холостяк» — это Тарас Цимбалюк. Сначала, когда я заполняла анкету, я не знала, а когда узнала — я не прошла. Когда я увидела Славу Кравцова, мне очень понравились его добрые глаза», — рассказала Анна.

В ходе обсуждения 31-летняя Мария Захватова из Борисполя заявила об угрозах со стороны Мишак.

«Аня угрожала мне после первой вечеринки. Аня сказала: „Тебе конец! Я тебя уничтожу. Готовься, тебе будет вдвое хуже!“» — рассказала она.

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По словам Марии, Анна также давала участницам прозвища и говорила, что следит за ними, чтобы собрать компромат. Захватова предположила, что причиной такого отношения могла стать конкуренция.

«Возможно, Аня увидела во мне соперницу и поэтому сразу же начала мне угрожать. Это было очень глупо с ее стороны. Я не думала, что люди в 32 года еще играют в эти ужасные детские игры», — сказала Мария.

Анна, со своей стороны, не согласилась с тем, что ее слова были угрозой, назвав их проявлением эмоций. Извиняться за сказанное она отказалась.

Позже, во время группового свидания, Мария воспользовалась случаем поговорить с Вячеславом наедине и рассказала ему о случившемся. Услышанное шокировало и огорчило главного героя. Он решил покинуть девушек, чтобы успокоиться и не наговорить лишнего под влиянием эмоций, а затем выяснить эту ситуацию.

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