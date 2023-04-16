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"Я устала": 160-килограммовая модель plus-size показала, как тренируется в спортзале

"Я устала": 160-килограммовая модель plus-size показала, как тренируется в спортзале

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
787
Время на прочтение
1 мин
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"Я устала": 160-килограммовая модель plus-size показала, как тренируется в спортзале

Анна О'Брайен/Instagram

35-летняя модель любит заниматься спортом.

Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой 160 килограммов, опубликовала в Instagram видео из спортзала. Женщина показала, как проходит ее тренировка.

Она совсем не жалеет себя и усердно выполняет каждое упражнение.

"Я устала", — сказала в конце видео Анна.

На тренировку модель надела голубой топ и оранжевые шорты, которые скомбинировала с черными кроссовками.

"Я самая счастливая, когда больше двигаюсь. Я благодарна, что моя энергия вернулась и я могу вернуться к активной жизни, которую люблю", — написала под видео О'Брайен.

Напомним, ранее Анна в коричневом купальнике с цветочным принтом продемонстрировала пышные формы.

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Дата публикации
Просмотры
787
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