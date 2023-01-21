"Я в шоке": "Холостяк" Алекс Топольский отреагировал на пост победительницы шоу об их расставании

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" — бизнесмен Алекс Топольский — отреагировал на пост победительницы проекта Катерины Лозовицкой об их отношениях и о том, почему они разошлись. Девушка заявила, что она стала инициатором разрыва и причина тому – неготовность Алекса к построению отношений, его невнимательность к ней, отсутствие с его стороны заботы, поддержки и романтики.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая/Instagram

Топольский был шокирован постом Лозовицкой. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Мужчина также отметил, что именно он был инициатором прекращения их отношений, и это расстроило девушку.

"У каждого своя правда! Думаю, многие уже прочитали пост Кати… я тоже… И я в шоке…

Это стало для меня полной неожиданностью, ведь мы разошлись на хорошей ноте и все это время дружелюбно общались. На пост-шоу она сказала, что инициировала расставание, хотя на самом деле его инициатором был я, и это тогда очень огорчило ее", — написал бизнесмен.

Алекс отметил, что для любимого человека он сделает все возможное. Он также добавил, что над отношениями должны работать два человека, между которыми должно быть доверие и открытость. А если люди расходятся, значит в этом виноваты оба.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

"Я готов перевернуть горы ради другого человека, если чувствую отдачу и в свою сторону. Мне не нужны дифирамбы и слова. Ты просто чувствуешь – тебя любят или нет!"

Когда я чувствую, что во мне не нуждаются, не ждут моей поддержки, моей заботы, то мне этого проявлять и не хочется. Я всегда был человеком, делающим первый шаг, но если нет шага навстречу, желание отдавать начинает угасать и мне просто не хочется делать ничего.

Отношения это 50 на 50. Любовь – это всегда два человека. Без доверия ничего не бывает, я всегда за то, чтобы делиться чувствами, переживаниями и недовольством, чтобы вместе это исправлять. Слова Кати стали для меня неожиданностью, ведь я узнаю это через несколько месяцев.

Люди расходятся, это всегда больно. Но эта жизнь и так бывает. В разрыве нет одной виновной стороны. Но и манипуляций на чувстве вины тоже не хочу", – рассказал Топольский.

Он также признался, что ему жаль, если он обидел финалисток шоу – Катю или Сашу.

"Если я обидел или задел чувства Кати или Саши, мне жаль. Я совершенно не идеален, имею много недостатков, непростой характер, это правда. И я точно где-то был действительно не прав.

Но я не теряю надежды встретить свою родную душу. Мои мечты о семье, двох детях никуда не исчезли. Я желаю Кате, Саше, себе и каждому, кто прочитал пост настоящей истинной безграничной любви", — подытожил Алекс.

Напомним, актриса и участница проекта "Холостяк-12" — Виктория Варлей — вышла замуж в США и опубликовала свадебное фото с любимым.

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