"Я верю в нашего президента": победительница "Холостяка-11" показала фото с Зеленским

Анна Богдан выложила архивное фото с президентом Украины и отметила, что восхищается им.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой она запечатлена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Девушка рассказала, что познакомилась с Владимиром Александровичем еще до того, как он стал президентом. Она призналась, что восхищается его талантом и его отношением к своей семье и людям. Богдан добавила, что верит в него как в президента.

"Сегодня мой пост об одном невероятном человеке, которого я знаю не понаслышке, а лично. Мы познакомились еще задолго до того, как он стал президентом Украины. Владимир Александрович мне всегда нравился прежде всего как человек, как комик, который дарил улыбки на наших лицах, я всегда восхищалась его талантом.

На мой взгляд, он очень хороший и порядочный человек. Всегда было приятно наблюдать, с каким уважением и трепетом он относится к своей жене, к своим детям, как относится к своим друзьям, и вообще к людям, которых он не знает. И я знаю, насколько он любит Украину и украинцев и как сильно хочет и мечтает о процветании нашего с вами государства.

Мы верим в вас, в нашу армию и наше счастливое будущее.

Сейчас нас, наше государство и нашу свободу уничтожает враг, но Украина как феникс, мы восстанем из пепла! Я верю в нашего президента @zelenskiy_official, весь мир с нами. Итого к победе".

Читайте также: