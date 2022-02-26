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"Я за Украину": актриса Кэтрин Винник отреагировала на вторжение РФ

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"Я за Украину": актриса Кэтрин Винник отреагировала на вторжение РФ

Кэтрин Винник / Associated Press

Актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала Украину. Звезда сериала "Викинги" поделилась в Instagram Stories кадрами разгромленного военной техникой Киева.

Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / ©
Кэтрин Винник

Также девушка написала короткий пост, к которому прикрепила флаг Украины.

Отметим:

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