"Я за Украину": актриса Кэтрин Винник отреагировала на вторжение РФ

Актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала Украину. Звезда сериала "Викинги" поделилась в Instagram Stories кадрами разгромленного военной техникой Киева.
Также девушка написала короткий пост, к которому прикрепила флаг Украины.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькова, Одессы и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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