"Я знаю, страшно": Джамала записала обращение к русскому народу с призывом помочь остановить войну

"Я знаю, страшно": Джамала записала обращение к русскому народу с призывом помочь остановить войну

На Youtube появился канал, где публикуют видео украинских знаменитостей, которые обращаются к россиянам с призывом выходить на улицы и прекратить войну.

В Instagram певица тоже опубликовала это видео, которое сопроводила текстом на украинской, русском и английском языках. Для своих поклонников и людей по всему миру.

"Вчера ночью я под звуки бомб и страшных сводок, как и моя прабабушка в "1944", в прямом смысле с детьми на руках за 15 минут собиралась. И поняла, что ничего-то я и не собрала. Невозможно "собрать" свой дом.

Я верю в мою русскоязычную аудиторию, людей, которые приезжали ко мне на концерты со всех уголков России. Я знаю, вам непросто, это большой риск. Но вы можете влиять, вы себя недооцениваете!

Мои слушатели по всему миру! Благодарю вас за поддержку!

И ваши личные телефоны, предложения ваших домов. Я благодарю вас за эту поддержку. Это неоценимо!

Я верю, что вместе мы сильнее, чем думаем. Важно говорить, как есть: Россия напала на нас простых людей в Украине!", - написала Джамала.

Ранее подобные видеообращения публиковали Маша Ефросинина, Елена Кравец, Потап, Настя Каменских, Дима Монатик и многие другие звезды.

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