Яблоко от яблони: 19-летняя дочь супермодели 90-х Кристи Тарлингтон дебютировала на Неделе моды

Это был первый важный показ для девушки и, вероятно, в будущем она будет все чаще появляться на подиумах известным марок.

В Милане продолжается Неделя моды и одним из брендов, который презентовал новую коллекцию, был Дом Alberta Ferretti. На подиуме публике была представлена коллекция весна-лето 2023-2024.

А вот одной из моделей принявших участие в показе стала еще одна Nepo Baby - 19-летняя Грейс Бернс. Девушка дочь актера Эдварда Бернса и Кристи Тарлингтон - легендарной супермодели 90-х, которая появилась на знаменитом фото Петера Линдберга вместе с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Татьяной Патитц. На подиум Грейс вышла в облегающем платье с цветочным узором на одно плечо.

Это появление на подиуме стало дебютом для Грейс на Неделе моды, хотя ранее появлялась в фотосессии Caroline Herrera, а также снималась для Homme Girls, Muse Magazine, Pop Magazine и Perfect.

Грейс Бернс / Фото: Getty Images

Слоган Nepo Baby - появился от слова непотизм, которое обозначает вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. Простыми словами это хорошо известное всем нам кумовство. А вот Nepo Baby (непо детка) применяется непосредственно к детям, которых продвинули богатые родители.

Также к Nepo Baby относятся и дети других знаменитостей: Лила Мосс, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Дева Кассель, Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид, Лили-Роуз Депп, Лени Клум. Все эти девушки очень часто появляются на подиумах и заключают контракты с известными брендами, но только благодаря известности своих родителей.

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