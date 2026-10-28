Яд ради красоты: как женщины прошлого увеличивали глаза с помощью белладонны

Портрет знатной дамы. Автор: Джованни Антонио Болтраффио / © Getty Images

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По словам историка и автора аккаунта @history_with_amy Эми Бойнгтон, название растения в переводе с итальянского означает «прекрасная женщина», но также его называют белладоной обыкновенной или смертельным пасленом.

На протяжении всей истории белладонну использовали для изготовления ядов, косметических средств и лекарств. Однако в эпоху Возрождения женщины закапывали в глаза капли на основе этого растения, чтобы расширить зрачки.

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Белладонна — ядовитое многолетнее травянистое растение, которое в прошлом использовали для приготовления глазных капель / © Getty Images

Благодаря этому зрачки становились больше, а глаза визуально казались больше — именно такой взгляд считался одним из идеалов красоты того времени. Кроме того, глаза приобретали особый блеск, хотя на самом деле это было следствием токсического воздействия растения на организм.

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Интересно, что глазные капли с белладоной использовались для этой цели на протяжении многих веков — вплоть до эдвардианской эпохи. В тот период особенно ценились большие, выразительные женские глаза с ярким блеском, напоминавшие глаза лани.

Конечно, такая косметика была опасной. Длительное использование капель могло нанести серьёзный вред глазам, а попадание белладонны в организм могло привести к смерти.

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