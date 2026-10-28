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Яд ради красоты: как женщины прошлого увеличивали глаза с помощью белладонны
В эпоху итальянского Возрождения состоятельные женщины использовали глазные капли, изготовленные из белладонны — ядовитого растения.
По словам историка и автора аккаунта @history_with_amy Эми Бойнгтон, название растения в переводе с итальянского означает «прекрасная женщина», но также его называют белладоной обыкновенной или смертельным пасленом.
На протяжении всей истории белладонну использовали для изготовления ядов, косметических средств и лекарств. Однако в эпоху Возрождения женщины закапывали в глаза капли на основе этого растения, чтобы расширить зрачки.
Благодаря этому зрачки становились больше, а глаза визуально казались больше — именно такой взгляд считался одним из идеалов красоты того времени. Кроме того, глаза приобретали особый блеск, хотя на самом деле это было следствием токсического воздействия растения на организм.
Интересно, что глазные капли с белладоной использовались для этой цели на протяжении многих веков — вплоть до эдвардианской эпохи. В тот период особенно ценились большие, выразительные женские глаза с ярким блеском, напоминавшие глаза лани.
Конечно, такая косметика была опасной. Длительное использование капель могло нанести серьёзный вред глазам, а попадание белладонны в организм могло привести к смерти.