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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Яд ради красоты: как женщины прошлого увеличивали глаза с помощью белладонны

В эпоху итальянского Возрождения состоятельные женщины использовали глазные капли, изготовленные из белладонны — ядовитого растения.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Портрет знатной дамы. Автор: Джованни Антонио Болтраффио

Портрет знатной дамы. Автор: Джованни Антонио Болтраффио / © Getty Images

По словам историка и автора аккаунта @history_with_amy Эми Бойнгтон, название растения в переводе с итальянского означает «прекрасная женщина», но также его называют белладоной обыкновенной или смертельным пасленом.

На протяжении всей истории белладонну использовали для изготовления ядов, косметических средств и лекарств. Однако в эпоху Возрождения женщины закапывали в глаза капли на основе этого растения, чтобы расширить зрачки.

Белладонна — ядовитое многолетнее травянистое растение, которое в прошлом использовали для приготовления глазных капель / © Getty Images

Белладонна — ядовитое многолетнее травянистое растение, которое в прошлом использовали для приготовления глазных капель / © Getty Images

Благодаря этому зрачки становились больше, а глаза визуально казались больше — именно такой взгляд считался одним из идеалов красоты того времени. Кроме того, глаза приобретали особый блеск, хотя на самом деле это было следствием токсического воздействия растения на организм.

Интересно, что глазные капли с белладоной использовались для этой цели на протяжении многих веков — вплоть до эдвардианской эпохи. В тот период особенно ценились большие, выразительные женские глаза с ярким блеском, напоминавшие глаза лани.

Конечно, такая косметика была опасной. Длительное использование капель могло нанести серьёзный вред глазам, а попадание белладонны в организм могло привести к смерти.

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