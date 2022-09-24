"Як буває самотньо коли…": украинские артисты презентовали романтическую песню, посвященную всем влюбленным

Лидер группы SVOYA music Маричка Боднар и певец Накрай презентовали общую романтическую песню "Як буває самотньо коли…", которую посвятили всем влюбленным.

"І не вистачить слів розказати, як буває самотньо, коли тебе поруч зі мною немає…". Артисты поднимают тему сложных отношений, когда любимый человек далеко, на расстоянии, когда не можешь к нему прикоснуться, почувствовать, обнять. Когда очень хочется быть рядом, но реальность разлучает двух человек.

"Война изменила жизнь каждого, а особенно отношения влюбленных. Многие пары сейчас разведены судьбой, кто-то на войне, кто-то за границей… И эти ощущения одиночества и разлуки нам с Василием тоже близки", — поделилась Маричка.

"Песню я написал для своей жены, но когда услышал, как звучит, то понял, что сейчас многие найдет свой смысл в этих строках", — добавил Накрай.

Напомним, ранее SVOYA представила композицию "Молитва", которую посвятила украинским воинам. В основу песни легло стихотворение, которое уже давно стало для защитников молитвой-оберегом.

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