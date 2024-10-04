"Якщо поруч ти": Павел Зибров представил новую песню о любви

Главный усач страны Павел Зибров представил новую песню "Якщо поруч ти". Эта композиция о вечном чувстве – о любви.

Яркая композиция о любви и эмоциональной близости между двумя людьми, которая передает чувство тепла, радости и уверенности, которые появляются, когда любимый человек рядом и ты можешь преодолеть все.

Павел Зибров

Песня приурочена к 90-летию автора текста – Вадима Крищенко. Павел Николаевич не только обновил композицию, но и презентовал к ней яркое муд-видео. Под песню уже поют и снимают романтические видео в TikTok.

"Якщо поруч ти" – эта песня не только о любви, но и о единстве, которое помогает преодолевать трудности и находить силы для дальнейшего движения вперед", – говорит Зибров.

Видео уже доступно на официальном YouTube-канале артиста и AppleMusic.

Павел Зибров

К слову, Павел Зибров уверенно идет вперед со временем и анонсирует предзаказ на новый альбом "Любов може все", премьера которого запланирована на 18 октября.

В альбом входит 6 композиций – известных украинских авторов и несколько переводов знаковых песен. Певец также готовит несколько клипов на новые треки.

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