Японская теннисистка Наоми Осака вышла на корт в образе медузы

Наоми Осака / © Associated Press

Во время Australian Open, Наоми Осака театрально вышла на корт в эксклюзивном образе созданном для нее дизайнером Робертом Вуном.

«Когда я вспоминаю игроков, которые были до меня, я думаю о том, как эти моменты — эти взгляды — стали воспоминаниями, которые живут вечно», — говорит Осака Vogue. «Так часто другие люди пишут наши истории за нас. Это был момент, когда я могла написать немного своей собственной».

По словам спортсменки, образ, который она продемонстрировала — это своеобразная аллюзия на медузу. Идея такого костюма впервые возникла у нее, когда она читала своей двухлетней дочери Шай.

«Там было изображение медузы, и когда я ей его показала, она очень взволновалась», — сказала Осака.

Теннисистка была восхищена красотой и элегантностью медузы, не говоря уже о ее силе, Осака поделилась своим вдохновением с командой Nike, которая включила это морское существо в образ девушки: бирюзово-зеленое платье на молнии цвета тай-дай с органическими усиками, свисающими с рукавов, надетое поверх соответствующей футболки.

«Это прекрасно сочеталось с движением и плавностью прозрачных слоев платья и куртки. Когда я увидела это во время примерки, я помню, как подумала: „Это прекрасно“, но также чувствовала, что история еще не полностью завершена», — говорит она.

Именно здесь и появилась Вун. Осака и ее коллега Марти Харпер наткнулись на изображение Вуна с подиума, обмениваясь идеями относительно ее формы для Australian Open.

«Нас обоих сразу привлекли его формы, текстуры, то, как движется его работа», — рассказала Осака. «Все это жило в том же мире, который мы представляли». Поэтому пара обсудила возможность привлечения Вуна к ее образу.

Вун сразу же согласился, потому что как оказалось, является большим поклонником тенниса.

«Наоми и Мартин подошли к этому с отличным пониманием того, как уже выглядит мой мир», — говорит он. «Как поклонник, я уже понимал ее как спортсменку, но возможность разделить этот творческий момент была невероятно особенной».

В образе присутствовала плиссированная мини-юбка одетая поверх брюк, а ее драматическая широкополая шляпа была украшена прозрачной белой вуалью и бабочкой. Также дизайнер добавил к образу зонтик. Конечно же костюм был создан для привлечения внимания и перед началом соревнования Наоми сняла часть вещей и осталась на корте только в спортивном мини-платье.

