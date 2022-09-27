Яркая и гламурная: вдову Дэвида Боуи, модель Иман, заметили по пути на интервью

Супермодель 90-х стала продюсером и пришла на телевидение, чтобы рассказать о проекте, над которым работала.

67-летняя вдова культового музыканта и певца Дэвида Боуи крайне редко появляется на публике или посещает мероприятия, но в связи с выходом ее документального сериала пришла в студию CBS в Нью-Йорке, чтобы рассказать об этом проекте.

Иман / Фото: Getty Images

Супермодель выбрала для интервью лук в ярких оттенках, сочетав розовый свитер с объемными рукавами, декорированными мехом, и брюки-палаццо. Наряд дополнили золотистые босоножки на платформе и макияж.

На шоу вдова Дэвида Боуи расхваливала свой документальный сериал о темнокожих моделях Supreme Models. В этом проекте она была исполнительным продюсером.

Шоу вдохновлено книгой Марселласа Рейнольдса "Высшие модели: культовые чернокожие женщины, которые произвели революцию в моде". Это сериал из шести частей, посвященный чернокожим женщинам, которые разрушили барьеры и изменили индустрию моды и красоты.

Читайте также: