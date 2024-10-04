Яркая и красивая: Элизабет Херли продемонстрировала аутфит в розовом платье с пикантным декольте

Элизабет Херли продемонстрировала в Нью-Йорке новый красивый образ в розовом плиссированном платье длины миди.

Наряд имели епископские рукава, пикантное декольте и разрез спереди. Аутфит Херли дополнила перламутрово-розовыми босоножками на шпильках.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

У нее была объемная укладка с локонами, макияж с пышными ресницами и длинные серьги с камнями в ушах.

Кстати, Элизабет Херли является послом проекта против рака молочной железы компании Estée Lauder от 1996 года. Розовая лента является символом, который используется для информирования общества о проблеме рака грудной железы. Поэтому актриса в последнее время и выходит в свет в нарядах розовых оттенков.

Напомним, Элизбат Херли продемонстрировала лук в наряде бледно-розового оттенка, состоявшего из укороченного кардигана с золотистыми пуговицами, кроп-топа в рубчик и юбки миди.

Читайте также:

Красивые образы Элизабет Херли: выходы и красная дорожка (17 фото)