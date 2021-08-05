Яркая и красивая: Кейт Бекинсэйл морковным платьем подчеркнула стройную фигуру

48-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру на красной дорожке.

Кейт Бекинсэйл на днях посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма режиссера Джеймса Ганна - "Отряд самоубийц: Миссия навылет". К слову, сегодня, 5 августа, картина вышла в прокат в Украине.

Кейт невозможно было не заметить на красной дорожке, ведь она выбрала для себя яркий эффектный лук.

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

Актриса подчеркнула осиную талию платьем от Rasario морковного цвета с епископскими рукавами (широкие рукава, которые сужаются на манжетах) и небольшим воротником-стойкой.

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

Наряд она дополнила светлыми босоножками, украшенными стразами.

Бекинсэйл сделали красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были длинные золотые серьги. Темный маникюр и педикюр завершили аутфит актрисы.

Кейт Бекинсэйл / Associated Press

А исполнительница роли Крысолова в "Отряде самоубийц" - Даниэла Мелшиор - блистала на премьере в черном платье от Versace, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. Наряд был украшен золотой фурнитурой, и у него был небольшой разрез сбоку.

Даниэла Мелшиор / Getty Images

Читайте также: Вот это да: звезда фильма "Отряд самоубийц" жонглировала на красной дорожке косой-шлейфом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку