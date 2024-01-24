Яркая и красивая: Крисси Тейген в мини-юбке цвета банана продемонстрировала стройные ноги

Крисси Тейген попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на телевизионное шоу Good Morning America. Экс-модель выглядела ярко и эффектно, а также была в хорошем настроении. Она радостно улыбалась фотографам.

Учитывая прохладную погоду, звезда была практически раздета. На Крисс был твидовый костюм цвета банана, состоявший из укороченного жакета с сексуальным декольте и мини-юбки, прекрасно подчеркнувшей ее стройные ноги.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Аутфит Тейген дополнила черными кожаными перчатками и черными босоножками с золотыми цепочками-ремешками и на шпильках.

Крисси распустила волосы, сделала макияж с помадой шоколадного оттенка и завершила лук золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Крисси Тейген сходила в ресторан в полупрозрачной блузке с глубоким декольте от Saint Laurent и бархатных мини-шортах от Alex Perry.

Читайте также: