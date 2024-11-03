Яркая и красивая: мексиканская актриса в прозрачном платье блеснула бельем на гала-вечере

34-летняя Эйса Гонсалес вібрала для своего выхода в свет соблазнительный лук.

Мексиканская актриса Эйса Гонсалес посетила гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Для своего появления она выбрала пикантный аутфит. Эйса одела прозрачное ассиметричное оранжевое платье с плиссированием, разрезом до бедра и длинным шлейфом. Под ним на звезде было оранжевое белье.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Образ Гонсалес дополнила босоножками на шпильках. У нее была красивая укладка с легкими локонами, макияж в натуральных оттенках и браслеты цвета металлик на руке.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Напомним, Эйса Гонсалес на улицах Лос-Анджелеса появилась в прозрачном шифоновом наряде, который одела сверху черного белья.

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