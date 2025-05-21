Яркая и на каблуках: Сара Джессика Паркер под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

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Совсем скоро на стриминговом сервисе HBO Max стартует показ третьего сезона сериала «И просто так…», который является продолжением «Секса в большом городе». В преддверии премьеры главная звезда сериала Сара Джессика Паркер активно посещает различные шоу и интервью, чтобы продвигать его.

Так 20 мая 60-летняя звезда попала под прицел папарацци, когда шла на шоу LIVE with Kelly and Mark. Паркер в тот день носила платье миди на пуговицах и в цветочный принт. Под юбкой у наряда у нее был пышный фатин голубого цвета. Платье Парке дополнила туфлями в принт, квадратной сумкой, а на плечи накинула винтажное легкое пальто.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Также Сара Джессика сходила на радиоинтервью на Town Hall SiriusXM. В тот день актриса надела светлое платье с кружевными верхом. Наряд она дополнила гламурными туфлями со стразами и той же сумкой.

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Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Также стоит отметить, что Паркер накрасила ногти темно-синим лаком, а это большая редкость для нее. Ранее актриса рассказывала, что не любит тратить время на маникюр. Также в сериале с лаком на ногтях не появлялась и героиня актрисы Кэрри Брэдшоу. Дело в том, что сцены снимаются не по порядку, поэтому было бы непрактично постоянно подбирать цвет ногтей для разных сцен, что замедлило бы производство.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press ​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images