Яркая и роскошная: кто автор образов Лауры Паузини - ведущей "Евровидения-2022"

В этом году главный песенный конкурс Европы проходит итальянском городе Турине. И за время двух полуфиналов ведущая шоу Лаура Паузини сменила несколько ярких нарядов, предлагаем взглянуть на них более подробно.
Лаура Паузини - итальянская суперзвезда и обладательница "Грэмми". За два эфира "Евровидения" знаменитость появлялась в ярких образах от двух итальянских люксовых дизайнеров Alberta Ferretti и Valentino. Среди образов были платья в пол с открытыми плечами, яркие цвета, блестки, перья и пышные рукава.
Наряды от Alberta Ferretti
Наряды от Valentino
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