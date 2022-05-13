Яркая и роскошная: кто автор образов Лауры Паузини - ведущей "Евровидения-2022"

В этом году главный песенный конкурс Европы проходит итальянском городе Турине. И за время двух полуфиналов ведущая шоу Лаура Паузини сменила несколько ярких нарядов, предлагаем взглянуть на них более подробно.

Лаура Паузини - итальянская суперзвезда и обладательница "Грэмми". За два эфира "Евровидения" знаменитость появлялась в ярких образах от двух итальянских люксовых дизайнеров Alberta Ferretti и Valentino. Среди образов были платья в пол с открытыми плечами, яркие цвета, блестки, перья и пышные рукава.

Наряды от Alberta Ferretti

Наряды от Valentino

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