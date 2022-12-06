Яркая и сексуальная: актриса Джоди Тернер-Смит сменила несколько образов на церемонии British Fashion Awards

Образы британки были необычными и смелыми. Не зря в последние месяцы все говорят о ее стиле.

В понедельник, 5 декабря, в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения награды British Fashion Awards, которую посетило много звезд мира кино, моды и музыкальной индустрии. А вот ведущей этого праздника моды стала актриса Джоди Тернер-Смит.

Звезда уже успела зарекомендовать себя как обладательница хорошего вкуса и любительница ярких образов на Венецианском кинофестивале в этом году. А теперь она решила покорить сердца поклонников и образами, которые демонстрировала в Королевском Альберт-Холле.

Вначале она появилась на красной дорожке в оригинальном, легком и ярком платье от Gucci. У этого наряда были длинные рукава, глубокое декольте и легкая плиссировка.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Также платье было украшено зелеными пайетками и имело длинный шлейф. Дополнила Джоди образ украшениями с бриллиантами и изумрудами.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

На сцене же ведущая продемонстрировала несколько других образов. В частности, на Тернер-Смит было гламурное белое платье, усыпанное стразами. У этого смелого наряда было очень глубокое декольте и вырез на животе. Лук дополняли массивные украшения.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Второй образ также был белым, но он кардинально отличался. Это платье состояло из множества оборок и рюш. Оно было выполнено на одно плечо.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Третий образ - сочетание гламура и английского шика. На актрисе-ведущей был длинный синий кэтсьют, расшитый пайетками, который она дополнила накидкой со шлейфом и черной шляпой.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Также присутствовали на этом мероприятии Тильда Суинтон, Элизабет Дебики, Голда Рошевель, Эмма Коррин, Сэм Смит, Пэрис Джексон, Флоренс Пью и Эшли Грэм, а Белла Хадид присутствовала по видеосвязи. Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Дома Valentino, получил награду “Дизайнер года”.

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