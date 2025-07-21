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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Яркая, красивая и с улыбкой: 71-летняя Кристи Бринкли в романтическом наряде позировала фотографам

Известная модель в очередной раз впечатлила своей красотой и нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Getty Images

71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли — звезда 80-хи 90-х годов, которая неоднократно появлялась на обложках популярного издания Sports Illustrated — вышла в свет в Нью-Йорке. Она посетила ежегодную вечеринку Polo Hamptons Match & Cocktail Party и вышла на фотоколл.

Бринкли сияла и выглядела сногсшибательно. Актриса носила нежно-розовое платье от Hemant and Nandita с декольте-сердцем, широкими бретельками и цветочным принтом. Украшал ее платье широкий пояс с пряжкой. Наряд она также дополнила белым кардиганом, который накинула на плечи, коричневыми босоножками и серьгами-кольцами золотого цвета. Волосы Кристи уложила в пробор на один бок.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Ранее мы показывали кардинально другой образ звезды — в длинном черном вечернем платье платье-жакете с пуговицами золотого цвета. Наряд выглядел невероятно элегантно.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Associated Press

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
290
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