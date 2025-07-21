Яркая, красивая и с улыбкой: 71-летняя Кристи Бринкли в романтическом наряде позировала фотографам

Кристи Бринкли / © Getty Images

Реклама

71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли — звезда 80-хи 90-х годов, которая неоднократно появлялась на обложках популярного издания Sports Illustrated — вышла в свет в Нью-Йорке. Она посетила ежегодную вечеринку Polo Hamptons Match & Cocktail Party и вышла на фотоколл.

Бринкли сияла и выглядела сногсшибательно. Актриса носила нежно-розовое платье от Hemant and Nandita с декольте-сердцем, широкими бретельками и цветочным принтом. Украшал ее платье широкий пояс с пряжкой. Наряд она также дополнила белым кардиганом, который накинула на плечи, коричневыми босоножками и серьгами-кольцами золотого цвета. Волосы Кристи уложила в пробор на один бок.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Ранее мы показывали кардинально другой образ звезды — в длинном черном вечернем платье платье-жакете с пуговицами золотого цвета. Наряд выглядел невероятно элегантно.

Реклама

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Associated Press Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Associated Press Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Associated Press Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Getty Images Кристи Бринкли / © Associated Press Кристи Бринкли / © Getty Images