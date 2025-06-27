Яркая парочка: Рианна и отец ее детей прибыли вместе на показ Dior, держась за руки

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

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Вместе со своим возлюбленным ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, она посетила показ мужской одежды Модного дома Dior сезона весна-лето 2026.

Пара появилась перед фотографами держась за руки. Оба были одеты ярко, но их луки были в одном стиле. Рианна носила белую рубашку, которой подчеркнула уже большой живот, а также серые брюки и укороченный жакет мятного оттенка. Завершали образ суперзвезды очки в светлой оправе и оригинальное пальто, у которого сверху был цветочную вышивку, а подкладка была более яркой и сочетала не только узорчатый принт, но и несколько разных цветов.

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Раким же, как и его любимая, носил рубашку, но голубого цвета и из денима. Также на нем были джинсы и галстук в полоску. Рэпер добавил к образу золотые серьги, а также держал в руке креативную сумку.

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Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Напомним, что Рианна решила объявить о своей третьей беременности оригинально — она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала достаточно большой живот в стильном наряде от бренда Marc Jacobs. Возможно, воплотится мечта Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky и у них родится девочка, однако пол ребенка звезды не объявили. Сейчас пара уже воспитывает двоих сыновей.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images