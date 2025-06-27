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- Шоу-бизнес
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Яркая парочка: Рианна и отец ее детей прибыли вместе на показ Dior, держась за руки
Певица Рианна, которая сейчас беременна третьим ребенком, прилетела в Париж, где в самом разгаре Неделя мужской моды.
Вместе со своим возлюбленным ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, она посетила показ мужской одежды Модного дома Dior сезона весна-лето 2026.
Пара появилась перед фотографами держась за руки. Оба были одеты ярко, но их луки были в одном стиле. Рианна носила белую рубашку, которой подчеркнула уже большой живот, а также серые брюки и укороченный жакет мятного оттенка. Завершали образ суперзвезды очки в светлой оправе и оригинальное пальто, у которого сверху был цветочную вышивку, а подкладка была более яркой и сочетала не только узорчатый принт, но и несколько разных цветов.
Раким же, как и его любимая, носил рубашку, но голубого цвета и из денима. Также на нем были джинсы и галстук в полоску. Рэпер добавил к образу золотые серьги, а также держал в руке креативную сумку.
Напомним, что Рианна решила объявить о своей третьей беременности оригинально — она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала достаточно большой живот в стильном наряде от бренда Marc Jacobs. Возможно, воплотится мечта Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky и у них родится девочка, однако пол ребенка звезды не объявили. Сейчас пара уже воспитывает двоих сыновей.