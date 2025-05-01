Яркая, стильная и оригинальная: Блейк Лайвли продемонстрировала несколько образов в Нью-Йорке

Блейк Лайвли / © Getty Images

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Актриса Блейк Лайвли в очередной раз довела своими появлениями на улицах Нью-Йорка, что она королева стиля. Звезда посетила несколько мероприятий, которые были связаны с промо-туром к фильму «Еще одна простая просьба», в котором она сыграла с Анной Кендрик.

Предлагаем взглянуть на образы Блейк детально и узнать какие вещи и аксессуары она носила.

На вечеринке в честь фильма, которая прошла в Twin Tales, Блейк появилась в наряде желтого цвета. Ее ансамбль, включающий футболку и длинную шелковою юбку, был от бренда Sergio Hudson. А что касается аксессуаров, то она дополнила наряд гламурными туфлями от Christian Louboutin со стразами, сумкой в виде бокала мартини от Judith Leiber и украшениями от Lorraine Schwartz.

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Блейк Лайвли / © Getty Images

На улице в Мидтауне ее сфотографировали в брючном костюме от Laquan Smith. Это был креативный наряд состоящий из жакета и брюк-палаццо в мелкую белую точку. Также на ней можно заметить туфли с шипами от Christian Louboutin и множество украшений от Lorraine Schwartz.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Затем ее заметили в Чайнатауне. Актриса носила лук от Rahul Mishra из коллекции весна-лето 2025 и эффектные черные туфли с шипами от Christian Louboutin. Ее руки и уши украшали золотые украшения от Lorraine Schwartz.

Блейк Лайвли / © Getty Images

По пути на интервью Блейк заметили в костюме от Chanel, который включал жилетку и брюки. Этот наряд она носила в сочетании с туфлями с шипами от Christian Louboutin, которые уже ранее надевала, а также яркими украшениями от Brent Neale и Lorraine Schwartz. Особое внимание привлекла в этом образе ее сумка от Judith Leiber в виде пиццы, которая стоит 5700 долларов. Эта яркая сумка является отсылкой к фильму, поскольку его действие происходит в Италии.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Также ее подловили папарацци с мужем, когда они шли в театр держась за руки. Блейк и Райан Рейнольдс посетили спектакль в театре Minetta Lane в Гринвич-Виллидж. Блейк в тот день носила наряд из кожи от Forza Collective из коллекции осень-зима 2025. Также в ее руке можно заметить сумку от Chanel, а обула она туфли, которые ранее уже неоднократно носила — серебристые и с шипами от Christian Louboutin.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images

Напомним, что фильм «Еще одна простая просьба» является продолжением комедийного криминального триллера «Простая просьба». Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 7 марта 2025 года, а его выход на Amazon Prime Video запланирован 1 мая.

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press