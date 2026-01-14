- Дата публикации
Яркая юбка — лучший выбор в пасмурный день: Кейт Хадсон привлекла внимание образом
Лишь одна вещь в образе Хадсон продемонстрировала, что она разбирается в поп-культуре.
Актрису Кейт Хадсон сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе в ярком и совсем не зимнем образе. Звезда вышла на улицу после интервью и шла к своему автомобилю и одета была ярко и оригинально, но ее образ на самом деле имел особый подтекст.
Дело в том, что Кейт сочетала красную атласную юбку-карандаш длины миди с черными туфлями от бренда Le Seul и особой футболкой с ярким принтом.
На футболке Кейт изображена обложка Ace — первого сольного альбома вокалиста и гитариста известной американской рок-группы Grateful Dead Боба Вейра.
Это очень редкая футболка-мерч, которую на сайте аукционного дома Sotheby’s продают за 620 долларов.
Надела Хадсон эту футболку, вероятно, чтобы почтить память Боба Вейра, который ушел из жизни 10 января 2026 года в возрасте 78 лет.
После этого появления Кейт также вышла на красную дорожку во время церемонии «Золотой глобус», где очаровала мир своим изысканным серебристым платьем с бахромой и халтером. Изысканное платье от Giorgio Armani Privé было изготовлено на заказ для актрисы.