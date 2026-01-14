ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Яркая юбка — лучший выбор в пасмурный день: Кейт Хадсон привлекла внимание образом

Лишь одна вещь в образе Хадсон продемонстрировала, что она разбирается в поп-культуре.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Getty Images

Актрису Кейт Хадсон сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе в ярком и совсем не зимнем образе. Звезда вышла на улицу после интервью и шла к своему автомобилю и одета была ярко и оригинально, но ее образ на самом деле имел особый подтекст.

Дело в том, что Кейт сочетала красную атласную юбку-карандаш длины миди с черными туфлями от бренда Le Seul и особой футболкой с ярким принтом.

На футболке Кейт изображена обложка Ace — первого сольного альбома вокалиста и гитариста известной американской рок-группы Grateful Dead Боба Вейра.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Это очень редкая футболка-мерч, которую на сайте аукционного дома Sotheby’s продают за 620 долларов.

Надела Хадсон эту футболку, вероятно, чтобы почтить память Боба Вейра, который ушел из жизни 10 января 2026 года в возрасте 78 лет.

Боб Уэйр из группы Grateful Dead выступает во время концерта воссоединения с группой, 3 августа 2002 года / © Associated Press

Боб Уэйр из группы Grateful Dead выступает во время концерта воссоединения с группой, 3 августа 2002 года / © Associated Press

После этого появления Кейт также вышла на красную дорожку во время церемонии «Золотой глобус», где очаровала мир своим изысканным серебристым платьем с бахромой и халтером. Изысканное платье от Giorgio Armani Privé было изготовлено на заказ для актрисы.

Кейт Хадсон на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Кейт Хадсон на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (37 фото)

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie