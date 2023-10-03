Яркие и гламурные: рассматриваем образы сестер Пэрис и Ники Хилтон на Неделе моды в Париже

Сестры подбирали наряды так, чтобы соответствовать друг другу на каждом мероприятии.

В Париже завершилась Неделя моды, где известные бренды презентовали свои коллекции весна-лето 2024, но много шума на ней наделали сестры Хилтон - 42-летняя Пэрис и 39-летняя Ники. Знаменитости блистали в столице моды несколько дней и продемонстрировали эффектные и яркие образы.

Предлагаем посмотреть ближе на некоторые из луков сестер.

Показ Balenciaga

Для шоу скандального бренда они выбрали наряды в черно-серой гамме. На Пэрис было длинное платье-водолазка с рукавами и пайетками, которое она дополнила серебряной сумкой и солнцезащитными очками. Также особого гламура луку Пэрис добавляли серьги в виде сердечек.

Ники же отдала предпочтение однотонному черному платью-водолазке и оверсайз тренчу. Светская львица также надела солнцезащитные очки и завершила образ сумкой.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Показ Valentino

Для этого шоу Пэрис надела ярко-розовое мини-платье из твида, сетчатые бежевые колготки и туфли-лодочки. Дополнила она лук сумкой с короткой ручкой и белыми очками.

Ники же отдала предпочтение образу в красном цвете - мини-платью с длинными рукавами украшенными розами из ткани. Обула она туфли на высоких каблуках и золотым декором.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney

Сестры и в этот раз выбрали похожие наряды, поскольку на Пэрис было белое платье с кружевными вставками, а на Ники - бирюзовое.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Показ Zimmermann

В этот раз они надели платья в принт polka dot. На Пэрис было черное платье и белые туфли, а Ники наоборот надела белое платье и черные туфли.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Показ Miu Miu

На шоу этого бренда они напоминали школьниц, поскольку пришли на показ в мини-нарядах. Ники была в юбке в клетчатый принт и белом кардигане, а Пэрис отдала предпочтение черному платью.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Показ Chanel

В этот раз их наряды отличались, но все же была у них одна общая деталь - отделка. У Пэрис она была розовой и с меза, а у Ники из страусиных перьев.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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