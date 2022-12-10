Яркие и стильные: актрисы сиквела "Секс в большом городе" на съемках нового эпизода

В Нью-Йорке активно продолжается работа над сериалом "И просто так…", который стал сиквелом культового шоу "Секс в большом городе". Чаще всего под прицел папарацци попадает главная актриса сериала Сара Джессика Паркер, но на днях им удалось сфотографировать и ее коллег.

В новой сцене принимало участие сразу три актрисы - Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сарита Чоудхури.

На Кристин, которая исполняет роль Шарлотты Йорк, был классический лук, состоящий из ярко-синего плаща Banana Republic, белых туфель-лодочек, юбки-миди в цветочный принт и голубой кофты. Дополняли этот элегантный наряд нить жемчуга, голубая сумка и яркий зонт.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

В этой сцене героиня выгуливает своего пса в дождливый день и болтает по телефону. Нужно отметить, что очень стильным был и домашний любимец, ведь появился в кадре в желтом дождевике и непромокаемых носках для прогулки. В этой сцене Шарлотта встречает свою подругу Миранда Хоббс, которую играет Синтия Никсон. Героиня актрисы одета более просто, но все же стильно. На Миранде в этой сцене укороченные широкие джинсы, ботинки и жакет. Также на актрисе кофта с принтом и украшение на шее.

Кристин Дэвис и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Также во время отработки сцены на улице продемонстрировала свой лук и Сарита Чоудхури, которая играет Симу Патель - это новый персонаж в сериале, но ее стиль и характер очень понравился многим поклонникам. Сарита была одета в молочный образ, сочетав свитер, модную юбку с плиссировкой и плащ. На плече у нее висела сумка-шоппер, которая отлично сочеталась с сапогами на каблуках.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

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